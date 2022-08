George Rubin no se disculpará con Melissa Klug: "Nunca le dije descarada y no le estoy faltando el respeto"

George Rubin visitó nuevamente el set de En boca de todos para responder a las declaraciones de Melissa Klug . En primer lugar, el tiktoker se mostró "aliviado" porque no recibirá una demanda de la chalaca. "Un abogado es caro" , afirmó el empresario de zapatillas, quien negó haberle dicho "descarada" y, además, dijo que en ningún momento se acercó a Samahara Lobatón para decirle que todo era show.

"Melissa dijo que yo había hablado luego del programa con su hija, la verdad este canal tiene un montón de cámaras y pueden revisar a detalle, yo no he tenido ningún cruce de palabras con su hija, ni mucho menos le he dicho que quiero hacer show con ella, jamás. Lo único fue cuando nos acercamos en el camerino, le dije hola y vino al set. Eso nunca pasó", fue la versión de George Rubin, quien negó rotundamente un acercamiento con Samahara Lobatón Klug.