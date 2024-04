"Para ser padre hay que tener ganas": Melissa Klug envió contundente mensaje

Melissa Klug dejó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram luego de que denunciara a Jefferson Farfán por violencia psicológica a su mayor hijo. La empresaria compartió algunos videos reflexionando sobre la paternidad. “Tener un hijo no te convierte en padre, no es tener un hijo nada más porque si no tener una pelota en mi casa me convierte en jugador de fútbol. Para ser padre hay que tener ganas de ser padre”, se escucha en el clip como una indirecta al deportista.