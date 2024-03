Melissa Klug dedicó conmovedor mensaje de despedida a su abuela Angela

“Nunca imaginé que este momento llegaría, en el que no te pueda besar, ni abrazar nunca más. Me dejaste un vacío enorme en mi corazón, con un dolor tan profundo que no sé cómo puedo describir… es como si te arrancaran algo de tu ser, que te deja sin fuerzas. Solo las personas que han perdido a un ser que han amado con su vida me podrán entender”, expresó en la descripción del video donde se ven los infinitos momentos que han compartido juntas.