Melissa Klug arremete contra bloguero: "Conmigo no vas a tener show, me estás difamando y tengo pruebas"

Melissa Klug se mostró bastante molesta por las declaraciones de George Rubin, quien afirmó que algunas zapatillas y accesorios que muestra no son originales. "¿Un especialista en zapatillas? Quiero que me digas si es un personal shopper o si trabaja dónde, porque lo que yo tengo entendido él es vendedor de las tiendas de las zapatillas que trajo", dijo la chalaca, quien respondió con todo en su visita al programa En boca de todos.

"Solamente sabe sacar cosas por la web o por foto y no tiene conocimiento porque no es una persona que viaja. Especialista puedo decir Carlos Cacho, una persona que ha tenido mundo, ha viajado por diversas partes y conoce de las marcas", afirmó la novia de Jesús Barco, quien inclusive envió a la producción fotos, videos y las boletas de sus compras para demostrar que no son 'fake', pero luego pidió que no las saquen en cámaras.

"Es más, me dijo en su programa ha sido tan descarada de usar una cartera Louis Vuitton 'fake' que nunca salió, cuando yo me la compré en Francia. Entonces, qué puede hablar este señor que no me conoce y tiene calificativos hacia mi persona. Él me está difamando, porque yo le puedo probar a él que todo lo que está diciendo es mentira", advirtió Melissa Klug sobre lo sucedido con George Rubin, quien también criticó a Samahara Lobatón.

"El señor no me conoce, ni yo lo conozco, la viene a atacar a mi hija y terminando el programa se le acerca y le dice dile a tu mamá que yo sé que todo lo que tiene es original, que todo esto es show. Él conmigo no va a hacer show, conmigo se le acabó, se quiere hacer famoso, que se busque a otras personas. Esta es la última vez que me voy a referir a él, solo le digo que respete, porque yo no lo conozco, no sé de dónde es, no sé de dónde salió. Si es que eso te da seguidores, sigue hablando de mí", afirmó la mamá de Samahara Lobatón Klug.

En boca de todos es un magazine lleno de diversión y entretenimiento, conducido por Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón. Ellos acompañarán tus tardes con entrevistas exclusivas, información del espectáculo nacional e internacional, moda, tips de belleza y las notas del momento con la reportera Marianita Espinoza.

No te lo pierdas de lunes a viernes de 1 p. m. a 3 p. m. por América Televisión.