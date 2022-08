Tula Rodríguez indignada por ofensas al físico de Samahara Lobatón: "Qué falta de respeto total"

Esto último no fue del agrado de Tula Rodríguez, quien cuestionó ese tipo de videos en TikTok. "¡Qué terrible! Primero que nadie puede hablar del físico de nadie de esa manera. ¡Qué falta de respeto total! Yo creo que por ahí no va el tema, en las redes sociales tú puedes entretener y sí es cierto que estamos expuestos, que la gente puede opinar y todo, pero hablar del tema físico, o sea por favor, señores, no podemos insultar, humillar", dijo indignada.