Mayra Goñi pasó el susto de su vida en Miami

La actriz contó en las redes sociales lo que sufrió fuera de Perú.

Mayra Goñi pasó un susto en Miami. En boca de todos recopiló los videos que publicó la empresaria en las redes sociales en la cual contó su experiencia. Según su revelación, la influencer no supo dónde estuvo su vehículo.

"Se supone que me iba a un evento super importante. Como siempre salí súpertarde con mios amigas. Salí y no estaba el carro, nadie sabía. Se lo llevó la grúa. Hay unas reglas que me toca aprender. Estoy un poco perdida.", comentó Goñi.

