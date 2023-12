GianMarco dedicó emotivo mensaje de despedida a Pedro Suárez Vértiz

“La última vez que conversamos fue el 13 de Noviembre… me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así… no había medidas tintas contigo… ocurrente, creativo… amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores… tu genialidad consistía en ponernos a todos en el límite y pensar más allá de lo normal”, mencionó el cantante.