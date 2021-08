Mariella Zanetti sobre desmayo en vivo: "El viaje de mi hija no fue la causa, sino un descuido mío"

Mariella Zanetti contó que tiene anemia y no se está alimentando bien. "Me avergoncé y asusté muchísimo", confesó.

Mariella Zanetti estuvo en enlace con En boca de todos y contó cómo se encuentra luego de su desmayo en vivo del último viernes. La actriz aclaró que ella no juega con su salud y jamás hubiera hecho esa broma, además reveló la causa de su descompensación.

"Estoy con un poco de anemia, no había cenado, desayunado ni almorzado, creo que todo eso junto me jugó una mala pasada. Gamille (su hija) no está, sí me ha afectado, pero tampoco es para desmayarme, no ha sido la causa principal, en realidad ha sido un descuido mío, no me he estado alimentando bien", dijo Mariella Zanetti desde su casa.

Mariela Zanetti reveló por qué se desmayó en vivo en televisión