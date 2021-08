Mariella Zanetti reveló que está mejor de salud: "Agradezco a todos los que se preocuparon"

Mariella sufrió un desmayo en vivo en En boca de todos y contó cómo se siente ahora.

Mariella Zanetti reveló, a través de las redes sociales, su agradecimiento a todas las personas que le mandaron mensajes tras el desmayo que tuvo en vivo en En boca de todos. Expresó que se lastimó los pies, producto de la caída, y por ello se encuentra enyesada.

"Gracias a todos por la cantidad de mensajes que recibo. Actualmente me encuentro bien, ya estable y enyesada porque al caer me lesioné los pies, pero nada que no tenga solución. Agradezco nuevamente a todos los que se preocuparon, a la producción de En boca de todos y al canal por la rápida atención. Eternamente agradecida."

