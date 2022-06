Jossmery Toledo exige indemnización a aerolínea tras ser bajada de avión: "Perdí mi trabajo"

"Que me indemnicen porque yo he perdido trabajo, no he llegado a mi destino a la hora que tenía que llegar y muy aparte que me he pagado el hotel, yo he sido responsable de todos los gastos, la aerolínea no se hizo responsable, es más, ni siquiera me querían dar el vuelo al día siguiente, me querían dar para el martes. Entonces como yo exigí mi derecho ya tuvieron que hacerlo", contó la integrante de Esto es Guerra.