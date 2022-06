Jossmery Toledo tras cargamontón dentro de avión: "La aerolínea provocó la ira de las personas"

Al ser consultada por Tula Rodríguez sobre si fue cambiada de asiento, la chica reality expresó lo siguiente: "(¿Si me ofrecieron cambiar de asiento?) No, no, incluso no sé porqué dicen que no está permitido (llevar la prenda). Nos dan mantas, nos dan almohadillas, entonces no entiendo la diferencia (de tenerlo puesto o sobrepuesto."