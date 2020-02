Chabelita sobre sorpresa de Christian a Pamela Franco: ¿Es figurita repetida?

En boca de todos adelantó el Día de San Valentín y el más romántico Christian Domínguez sorprendió a su amada Pamela Franco disfrazándose de oso de peluche. ¿Qué opinó al respecto Isabel Acevedo, la ex del cantante?

► Mira: Pamela Franco a Christian Domínguez: "Quiero que seas el padre de mis hijos"

"No vi (la sorpresa), en qué tiempo, lo que pasa es que ya no son temas importantes. Como dije en un momento, para qué revivir a los muertos", respondió la popular Chabelita, quien afirmó que le parece un deja vu la sorpresa que preparó Christian Domínguez a Pamela Franco.

► Mira: Christian Domínguez y Pamela Franco causaron furor bailando reggaetón

"Deja vu puede ser ah, pero ya no, ya lo pasado, pisado, ya lo dije. Es un tema que ya no importa, ya es algo pasado, nadie me comenta eso", afirmó Isabel Acevedo, quien reafirmó que no se hace problema en saludarlos, pero tampoco es "hipócrita" para desearles lo mejor.

Christian Domínguez se disfrazó de oso de peluche por Pamela Franco

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!