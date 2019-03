Isabel Acevedo se transformó en Rihanna en "El doble perfecto"

En el reciente programa de En boca de todos, Isabel Acevedo se llevó el triunfo frente a Christian Domínguez en "El doble perfecto" con su transformación en Rihanna.

La bailarina impresionó al jurado del programa al ritmo de la canción "Where have you been".

