Isabel Acevedo no se borrará el tatuaje de Christian Domínguez.

¡Lo confirmó! Isabel Acevedo habló en exclusiva con En boca de todos y se refirió al tatuaje que tiene en su muñeca derecha, el cual se realizó para recordar sus sentimientos por Christian Domínguez.

"¿Vas a hacer algo con el tatuaje?", le preguntó la reportera. "La verdad creo que no, porque yo justo cuando lo hice, yo lo hice pensando de que no voy a hacer ninguna inicial, es más, no veo el tatuaje y me acuerdo de él, la verdad, te soy sincera", aseguró Isabel Acevedo.

