Flavia Laos no cree en Reinaldo Dos Santos y futura infidelidad de Austin Palao: "Él es un chico correcto"

"Austin no será tu futuro esposo, yo lo estoy viendo, ellos van a estar por ahí un año o dos años como máximo y eso se acaba. Lo que yo veo aquí es que ellos no se llevan muy bien que digamos, Austin es mi amigo y lo quiero mucho, pero la verdad es que en este momento le conviene estar contigo porque tú eres mediática y él no está en nada, contigo es mucho más mediático, es un tema de conveniencia en este momento", dijo Reinaldo Dos Santos.

"La verdad que por lo menos yo tengo mis valores súper marcados y por mi parte jamás sería así, y Austin también es una persona que tiene buenos valores, es un chico de casa, tiene hermanas, siempre se ha portado bien. Me cuesta creer que Austin me pueda hacer algo así, porque es un chico correcto", dijo Flavia Laos, quien ni piensa en una posible infidelidad del hermano de Said Palao.

"¿O sea me estás diciendo que me va a ser infiel? Yo vivo el día a día la verdad, eso me ha enseñado la vida y ahorita estoy feliz, y lo que pase mañana no se sabe. Me molesta que deje ver como que me van a ser infiel, o sea como especulaciones que pueden salir ahorita en un portal, y no es. Estamos pasándola bien, estamos felices", finalizó la cantante en respuesta a Reinaldo Dos Santos.