Flavia Laos no se peleó con Austin Palao por salida con Emilio Jaime: "Cada uno puede salir y viajar"

Flavia Laos visitó el set de En boca de todos y se refirió a la reconciliación entre Austin Palao y Emilio Jaime . La actriz no quiso dar muchos detalles sobre el tema y enfatizó que es una decisión de ambos. " Eso es algo que le compete a ellos dos , es un problema que pasó entre los dos y yo voy a respetar cualquier decisión que tome Austin", declaró.

"Tú sabes que Emil dijo que estaba muy contento de que él esté feliz contigo y que obviamente tenía la mejor onda contigo también. ¿Es el mismo sentimiento?", preguntó Tula Rodríguez a Flavia Laos , quien hace ya algún tiempo fue enamorada de Emilio Jaime y, al parecer, no quedaron como amigos, pero existe un respeto mutuo.

"Sí, normal, o sea yo no tengo nada en contra de Emilio. O sea, si lo veo lo saludo, claro, sí ", dijo la también cantante, quien habló de la reciente salida entre Austin Palao y Emil hasta la madrugada y la supuesta pelea que tuvo con su enamorado por este motivo, ya que en la fiesta estuvo Valery Revello y otra joven más.

"Él me lo contó, antes de irse a la casa de Emilio él me escribió por si acaso estoy yéndome con tal y tal a la casa de Emilio, entonces obviamente yo ya sabía. Por eso no hubo problema, la verdad estábamos hablando por WhatsApp, porque yo también estaba en una fiesta en Miami", contó Flavia Laos.