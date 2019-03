Daniela Darcourt impresionó a su madre y hermana con este regalo

Las picaditas de verano de En boca de todos, Daniela Darcourt decidió recompensar el amor y dedicación de su madre y hermana con un regalo como parte de agradecimiento por los logros que está alcanzando en su carrera musical.

En su cuenta de Instagram, la cantante de salsa compartió fotos de la despedida en el aeropuerto junto a sus seres queridos y esto el siguiente mensaje.

"Hoy, mi hermosa madre y mi pequeña hermana se van por primera vez en un vuelo internacional. Debo confesar que muchos sentimientos me embargan en este momento, pero principalmente, me quedo con la satisfacción de que con mucho trabajo y esfuerzo, hoy pude regalárselos en recompensa a todo el amor y cuidado que me dan a diario. Las voy a extrañar, mis hermosas. Las amo con todo mi corazón", publicó Daniela.

