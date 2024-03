¿Leslie Shaw incursionará en salsa con Daniela Darcourt?

Luego de que Leslie Shaw incursionara en la cumbia con los Hermanos Yaipén, sus fans le han ido pidiendo que considere cantar salsa. La rubia fue consultada si ha pensado en hacer un dúo con Daniela Darcourt, con quien tiene una buena amistad. "Es lo máximo, pero yo todavía no me atrevo a hacer salsa. No hemos hablado de hacer un tema juntas, pero seguro que sí, más adelante", comentó la artista.