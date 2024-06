Yahaira Plasencia aclaró así a Daniela Darcourt en respaldo a Sergio George

Por otro lado, Yahaira no dudó en aclarar que no tiene ningún problema en responderle a Daniela Darcourt, quien le recordó que Sergio habló mal de ella anteriormente y solo la utilizaría para ganar portadas. "No creo. Yo a Sergio lo conozco obviamente hay cosas que él ha dicho que no han sido tan bonitas y me pidió disculpas", dijo.