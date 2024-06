Daniela Darcourt molesta por ataques de Sergio George: "Minimiza el trabajo de todos"

Darcourt recordó que el productor musical fue quien la llamó para intentar trabajar con ella. "Él me propuso muchas cosas de trabajo", contó. Por otro lado, Daniela pidió que George que no utilice a Yahaira Plasencia para ganar titulares: "Para destruirla y luego volverla a levantar, para dejarla en stand by y luego volver como si nada pasara. No es solamente con mi compañera sino con otras personas que confiaron en él".