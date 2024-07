“Yo no me he picado por la ropa, ni por vergüenza, porque no a todos les puedes gustar lo mismo, pero a mí lo que no me parece es que te burles de que, si tienes poco o mucho para comprarte ropa, eso a mí no me parece, yo en mi caso personal no podría hacerlo porque yo no sé si el otro artista está pasando las de Caín, no tiene en ese momento y yo me haga ‘ay si no tienes plata para comprarte vestido, no vayas’. Eso sí me parece como mala onda”, mencionó.