"El Prefe quiere doble boda": Leslie Shaw contó detalles de su matrimonio

A fines de enero se especuló que la rubia había terminado con el cantante; sin embargo, ella dejó en claro que está muy unidos y no dudó en gritar su amor por él. "Se inventaron. Con Leo no me he peleado ni media hora. Él es tan bueno y tan lindo que él no me sigue la pelea. Yo creo que somos como almas gemelas. Yo nunca me había entendido con ningún chico tan bien. Él me entiende más que yo y es muy bueno. Tiene 21 y nos divertimos full", indicó.