Christian Domínguez: Pamela Franco no es mi enamorada.

Christian Domínguez reapareció en En boca de todos y en una entrevista exclusiva habló sobre su relación con Pamela Franco. El cantante aclaró que la bailarina no es su enamorada, solo están saliendo y recién se están conociendo.

La reportera le preguntó si ya le pidió oficialmente a Pamela Franco que sea su enamorada y el cantante respondió que eso todavía no ha pasado. "Estamos en un momento de conocernos, de que todo vaya bien, de salidas", contó Christian Domínguez.

"Acá el tema es que quieren obligarnos a decir algo que todavía no vamos a adelantarlo, porque si pasa algo no vamos a salir después de quince días a decir hemos terminado", agregó el líder de la Gran Orquesta Internacional, quien explicó así por qué aún no oficializa a la bailarina de Alma Bella.

