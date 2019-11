Christian Domínguez aclaró que no fue infiel a Isabel Acevedo con Pamela Franco

Christian Domínguez dijo su verdad en En boca de todos y le preguntaron si le fue fiel a Isabel Acevedo durante los tres años de la relación. El cantante aclaró que nunca la engañó y tampoco terminaron por terceras personas.

➤ Mira:Christian Domínguez: "Pamela Franco es mi saliente con proyección a novia"

"Yo no creo que pueda salir alguien a decir, o ella misma (Isabel Acevedo), algún tema de infidelidad conmigo, de coquetear con otras personas o de una manera de estar con alguien o fallarle a alguien. No existió nunca (una infidelidad)", dijo el cantante.

➤ Mira: ¿Christian Domínguez sigue amando a Isabel Acevedo?

Al ser interrogado sobre Pamela Franco, Christian Domínguez reafirmó que no fue por ella que terminó con Chabelita. "Espero que me entiendan, el tema del término no fue por desamor ni una infidelidad", agregó.

➤ Mira: Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo: La reconciliación era imposible

El líder de Gran Orquesta Internacional también se refirió a su ampay con Pamela Franco y todo lo que se dijo en ese momento. "Ese análisis que hacen de porque me coge el brazo y entra conmigo así, no es un tema corporal, así me coge muchísima gente, al entrar aquí me saludo con todo el mundo hasta de beso", detalló.

Christian Domínguez confesó por qué se acabó la relación con Isabel Acevedo

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!