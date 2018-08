Christian Domínguez: "Me enamoré de Isabel Acevedo tal como era"

Christian Domínguez se presentó en el programa En boca de todos y desmintió haberle pedido a su enamorada Isabel Acevedo que se realice un aumento de glúteos, como especularon algunos medios en los últimos días.

"No, nunca. Yo me enamoré de ella tal como era, como es también, no le pedí, aparte tiene, si no tuviera en fin, pero como tiene para qué le voy a decir más, al contrario mejor está bien ahí no más", declaró Christian Domínguez.

El líder de la Gran Orquesta Internacional aclaró que Isabel Acevedo publicó en Instagram Stories un tratamiento de glúteos que se hacen las mujeres, pero no se hizo ninguna cirugía. "Si se agregara, por último también estaría bien, pero no lo tiene pensado aún", agregó el cantante.

