Christian Domínguez lloró al hablar sobre Ángelo Fukuy y sus excompañeros de orquesta. El cantante de cumbia se derramó algunas lágrimas al recordar las declaraciones de sus amigos tras salir de "Gran orquesta internacional".

"Él ya lo aclaró que no es contra mí, sino que hay algo que siempre voy a no estar de acuerdo. A mí me pueden decir qué tengo que decir en televisión por algo, pero nunca me pueden obligar a decir algo, por eso es que me duele, porque yo sé que no son ellos. A mí me duele que estemos pasando por esto, yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero así es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas y yo les doy mi corazón", comentó entre lágrimas.

Ángelo Fukuy: "El tema no es con Christian Domínguez, el tema es con Gran Orquesta"