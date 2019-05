Christian Domínguez fue operado con éxito de quiste en el pecho

Christian Domínguez estuvo en un enlace con En boca de todos y los conductores se mostraron sorprendidos porque no se presentó en el set junto a su enamorada Isabel Acevedo, quien estrenó secuencia de belleza.

Christian Domínguez contó que aún se encuentra convaleciente tras ser operado de un quiste en el pecho, pero quiso acompañar de todas maneras a su pareja en este día tan especial.

"Estoy todavía convaleciente, me estoy recuperando porque me encontraron una bolita de grasa, como un quiste en el pecho izquierdo. Gracias a mi doctora ya estoy de pie, adolorido, pero ya estoy bien, así que me reincorporo a partir de mañana", declaró el líder de la Gran Orquesta Internacional.

