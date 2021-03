¿Christian Domínguez confirma que a Angelo Fukuy le pagaban 500 soles?

Angelo Fukuy reveló que dejó la Gran Orquesta porque solo recibía 500 soles cada mes y medio y Christian Domínguez respondió.

Angelo Fukuy reveló que dejó la Gran Orquesta Internacional porque Christian Domínguez le pagaba 500 soles cada mes y medio. ¿Qué dijo el cantante? "Entrar a una ruleta no me interesa y nunca me ha interesado, nunca entro en dimes y diretes. Si lo quieren decir, que lo hagan", respondió.

"No hay dos versiones. Mi versión yo nunca la he dado ni la voy a dar tampoco. Lo que pasa es que estoy en desventaja porque estoy en un momento de mi vida un poco emocional, entonces me cuesta ponerme fuerte".

"Yo no pienso decir nada porque todo está aquí, todo lo que suena, todo lo que escucho, quién lo dice y no, todo va a quedar aquí y aquí va a morir y aquí se va a olvidar. Yo tengo que seguir pensando en los míos".

