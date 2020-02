Alejandra Baigorria sobre Divas EEG: Estoy haciendo algo que me han obligado

Aljendra Baigorria hizo su debut en el reality Divas EEG, pero no quedó conforme con su desempeño. La integrante de Esto es Guerra afirmó que lo pudo hacer mejor, aunque sorprendió al revelar que prácticamente la están obligando a participar.

"La verdad para mí no me terminó de convencer lo que hice, pero es que lo mío no es el baile, estoy haciendo una cosa que me han obligado. Yo creo que el director de cámaras no me quiere mucho, pero es que yo soy sincera, qué quieres que te diga, se iba con el bailarín porque no confiaba en mi baile", declaró Alejandra Baigorria para En boca de todos.

