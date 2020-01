Alejandra Baigorria afirmó que demandará nuevamente a Guty Carrera.

Alejandra Baigorria rompió su silencio tras las declaraciones de Guty Carrera sobre la pasada relación que ambos mantuvieron. La modelo aseguró que demandará otra vez a su expareja por los comentarios emitidos en un programa.

"Definitivamente hay cosas que no deben ser. Mis abogados ya tomaron cartas en el asunto y la cosa viene fuerte, no para mí. Soy una mujer que me voy a poner en mi posición y haré valer mis derechos como mujer que debe respetar. Me da pena porque yo dejé las cosas como están, pero el que busca, encuentra", señaló Alejandra Baigorria.

