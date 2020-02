¿Alejandra Baigorria confirmó distanciamiento con Arturo Caballero?

Alejandra Baigorria rompió su silenció y se pronunció sobre el supuesto fin de su relación con su prometido Arturo Caballero. La integrante de Esto es guerra no negó ni afirmó dichas afirmaciones y aseguró que el empresario es una excelente persona.

➤ Mira: Alejandra Baigorria afirmó que demandará nuevamente a Guty Carrera

"No es de interés público mi vida personal. A veces hay distanciamientos y a veces no, uno nunca sabe. Lo único sí es que seré una persona mala porque no seré buena con las personas que me molestan. Arturo es una excelente persona y que quede claro", sentenció.

¿Alejandra Baigorria terminó su relación con Arturo Caballero?

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!