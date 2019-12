Ethel Pozo sobre disculpas de Pedro Loli: "No siento que ha sido sincero"

¡No le parece! Ethel Pozo criticó pedido de disculpas de Pedro Loli, y la actitud que tuvo con los reporteros a su salida de los Estudios América tras su presentación en El dúo perfecto.

"He escuchado que está un poco molesto porque no me referí bien de él. Quiero decirle que no nos conocemos, no somos amigos. Soy una persona que me caracterizo por no tener problemas con nadie, pero ¿qué querías que tapara (infidelidad), qué podía decir", sostuvo la conductora de y El show después del show.

Luego de que el Chisiricoso (Fernando Armas) señalara que el cantante habría decidido presentarse en el programa porque podría haber perdido la comunicación con la madre de su hijo, la hija Gisela Valcárcel sostuvo que para ella se dio muy tarde.

"No siente que ha sido sincero. Debió ser el acto, rápido. Realmente, dos semanas y media después, ya mucho", agregó.

