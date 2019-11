Christian Domínguez no se presentó en programa y representante hizo inesperado anuncio

Christian Domínguez había sido anunciado para presentarse esta mañana en El show, después del show y decir toda su verdad. Sin embargo, el cantante nunca llegó al programa, situación que los conductores no esperaron.

Maritza Rodríguez, representante de la Gran Orquesta Internacional, sí estuvo junto a la agrupación y explicó qué pasó con Christian Domínguez, relacionado en las últimas con la bailarina Pamela Franco.

"Christian estaba llegando a Lima y ha tenido un problema con su camioneta. Lamentablemente el seguro no ha llegado a tiempo porque él ha estado en la Panamericana (Norte) viniendo de Huarmey. No tenemos comunicación porque está en carretera y no hay buena señal", explicó Maritza Rodríguez, quien pidió disculpas y se comprometió a que Christian Domínguez se presente mañana.

