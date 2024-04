Tomate Barraza responde tras ser tildado de ‘miserable’ por fiesta de hija con Vanessa López

“(¿Sientes que estuvo bien contestar?) Gaela cumplió 15 años y no quiso quinceañero, me dijo ‘papá, prefiero viajar contigo, prefiero viajar con mi mamá’, y yo pensaba pues hacerle la mega fiesta porque obviamente era pues, pero me dijo ‘no, prefiero viajar, no me gustan esas cosas’. Yo sé que Emiliana no está en la facultad de decidir, por eso los padres a veces decidimos por los hijos pequeños”, expresó.