"Tomate" Barraza a Danuska Zapata: "Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por elegirme como el papá de Gaela"

"Yo tengo que agregar algo, hoy día 09 de febrero, hace 14 años vino mi hija al mundo, decirte a ti Danuska que has hecho una excelente labor como madre, me quito el sombrero, y no solamente estás haciendo una labor increíble con Gaela, sino también con tus dos menores hijos", dijo Carlos "Tomate" Barraza a la mamá de su hija Gaela Barraza.