Santiago Suárez: ¿Cómo fue el desempeño del actor en cada gala de El Gran Show?

“Siempre he soñado con pisar escenarios grandes. Soy un joven actor que vivo desde su niñez el programa (…) La danza siempre ha estado en medio de mi formación artística, a este nivel, no (…) De aquí en adelante es otra historia, siento que es como un sueño. Me gusta mucho sentir que me estoy retando a mí mismo”, comentó el actor.