Gino Pesaressi no consideró justo la forma que ingresó a El gran show: "Esa copa era de Santiago Suárez"

Gino Pesaressi pisó el set de América Hoy tras ganar la copa de la gran final de El gran show y se animó a confesar que esperaba que Santiago Suárez gane esta temporada. El conductor de espectáculos dijo que no considera justo cómo fue su ingreso al programa ya que considera que el actor debió llevarse el premio.

"Yo creo que esa copa era de Santiago y de alguna manera no es nada justo que haya entrado en esa etapa de la competencia. Siento que de alguna manera le quité de las manos una cosa que él se esforzó tanto y me gustaría tener una oportunidad de revancha porque creo Santiago es un gran exponente. Me sirvió mucho verlos bailar antes", sentenció Gino.