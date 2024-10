Ethel Pozo estalló por Santiago Suárez tras denuncia

“Tú vienes de una mujer y si te está diciendo que has violentado a una de nosotras, cómo no vas a salir a decir No, perdónenme, jamás y esclarecer; que el abogado lo diga no puedo entender, no puedo entender hacia dónde vas, nos estamos poniendo en los zapatos de la víctima que está diciendo que ha sido agredida sexualmente y el parte policial es terrible, la descripción es terrible, se nos escarapela el cuerpo al pensar que podría ser una de nuestras hijas o una de nosotras ¿esa es la respuesta de una persona pública? Decir que el abogado va hablar ¡No lo entiendo!”, agregó.