Santiago Suárez reveló que sufrió depresión tras fuerte denuncia

El actor reveló que no solo su reputación se vio afectada por la denuncia de agresión, pues también ha enfrentado problemas económicos. “Ya son varios meses en los cuales no tengo ningún tipo de ingresos. Yo soy un chico muy profesional y trabajo desde los 11 años. Mi madre depende de mí, mi familia depende de mí. Ya vendí mi carro, ya no vivo en mi departamento, he tenido que rentarlo, para generar algún tipo de ingreso”, acotó.