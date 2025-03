Janet Barboza y Ethel Pozo lamentaron asesinato de Paul Flores.

Por su lado, Janet Barboza no pudo contener la impotencia al criticar duramente a las autoridades por el nivel de delincuencia que vive Perú y lamentó la muerte de Paul Flores, a quien conoció desde los 17 años cuando recién empezaba su carrera musical en Armonía 10. "Me toca directamente esta pérdida porque conocía a a Paul Flores desde que era adolescente. Verlo crecer como artistas a convertirse hoy en día en la voz principal de Armonía 10, me llena de dolor y el mismo tiempo de rabia, porque no era la forma en que alguien tiene que partir de este mundo", agregó.