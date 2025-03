"Somos muchas personas que conocemos y queremos a Paul. No hay una persona en el medio del espectáculo y de la cumbia que no haya visto en Paul a una persona buena, cercana, lo conocemos desde que tenía 17 años, flaquito... Yo lo que siento ahora es mucha pena, no me siento cómodo, me siento muy afectado porque yo siempre le he dicho Russo, russo, russito", agregó.