Gino Pesaressi confesó que está saliendo con alguien ¿Es su bailarina?

¿Qué dijo Gino Pesaressi sobre supuesto beso con su bailarina en la gran final de El Gran Show?

¿La besaste?, preguntó Ethel a Gino. "Si la gente dice que me la chapé, entonces mejor le damos motivo, pero no. Yo estoy saliendo con alguien, pero no es ella", aclaró el bailarin y ex chico reality.

¿Qué opina la pareja de Gino sobre supuesto beso con bailarina?

Ella entiende que es trabajo y sabe que todo fue parte de la emoción, contó finalmente Pesaressi.