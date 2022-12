Tilsa Lozano conquista a su esposo por el estómago: “Jackson siempre está contento”

No soy ni excelente ni pésima cocinera, me defiendo, preparo algunos platos, no difíciles, y como los hago con amor, que es el ingrediente secreto, Jackson Mora siempre está contento, muchas veces me dice, “hoy no salgamos, cocina tú”.

Yo tengo muchos años en televisión y, la verdad, la química que tengo con Adolfo no la tengo con nadie, a ese punto. Adolfo y yo nos miramos y ya sabemos qué estamos pensando el uno y el otro. Y, en realidad, no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero hubo una química impresionante entre los dos. Y claro que en la cocina esta química se sintió, hicimos una gran dupla.

Me casé y no sé si se paralizó el mundo, pero mi mundo sí se paralizó por todo un fin de semana, tuve la bendición de Dios de estar con toda mi familia unida. Como siempre dije, fue una boda íntima, quería algo sencillo y, la verdad, mejor no pudo salir. ¿Y las críticas? La verdad que no tengo idea, la gente que me odia siempre va a criticar, además, hay tanto amor y felicidad en mi vida ahora que no tengo ganas de saber.