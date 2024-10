Marcial amenazó a Perlita con lastimar a su hija

"Yo no pienso hacer ningún trato contigo, Perla. Esa opción ya no existe más. Vas a abandonar a Estrella, pero tranquila, te voy a dar tiempo para que te vayas sin problemas, así ella no va a sospechar nada. Una llamada, Perla, tan solo una llamada y la próxima ceremonia a la que sí asistirás será al velorio de tu hija", añadió y a lo que le dio fotos de su hija jugando en el parque.