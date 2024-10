Estrella y Perla armaron plan para chantajear a Marcial

Estrella (Stephanie Orúe) citó a Marcial (Óscar Carrillo) en su camerino para dejarle en claro que no soportaría más sus chantajes y que no la vuelva a tocar. El productor musical la amenazó con destruir su carrera musical si no se acostaba con él. Lo que nunca imaginó es que todas sus palabras estaban siendo grabadas. Y es que Perlita (Ethel Pozo) con la cantante de cumbia armaron un plan para chantajearlo.