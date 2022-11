¿Tilsa Lozano planea tener un bebé con Jackson Mora?

“Después de ver la nota que han presentado me he deprimido porque dice que a partir de los 40 hay 1% de quedar embarazada, yo acabo de cumplir 40. Y como dice Ethel, el de arriba lo sabrá y si viene maravilloso, y si no, somos igual una familia unida y hermosa. Él tiene su hijo al cual yo adoro, él adora a los míos y creo que si viene, viene, si no viene, igual”, sentenció la modelo.