Tilsa Lozano llamó "malcriada" a Vanessa Terkes y lanzó fulminante mensaje

"Todo eso está en su imaginación. Todo es una suposición de ella, no hubo química entre nosotras. No compartíamos el camerino, es una persona conflictiva, me he ganado con cada cosa, pataletas, caprichos, lagrimitas de cocodrilo, era difícil trabajar con ella... Era malcriada, no saludaba, era caprichosa", expresó Lozano en América Hoy.