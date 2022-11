Susy Díaz sorprendió a Yaco Eskenazi: "La dieta de Yaco, como tan rico que me atraco"

No tengo a nadie, no busco a nadie, creo que es tiempo de estar sola. Ahora solo estoy enfocada en mi hija y en mis nietos.

Sí, le he cerrado las puertas al amor, no quiero a nadie que me esté molestando, siempre he tenido una pareja al lado y, por el momento, estoy decidida a no aceptar a nadie. Tengo bastantes pretendientes, pero no hay nadie interesante, nadie a quien quiera darle mi tiempo, que es oro.