Yaco Eskenazi contó su mala experiencia en Disney: "El peor castigo"

Yaco Eskenazi contó algunos detalles de su convivencia con Natalie Vértiz, sin imaginar que la exreina de belleza se manifestaría para revelar lo que no soporta del padre de sus hijos. "Yaco Eskenazi no puede ser que tengamos casi 10 años juntos y hasta el día de hoy, siempre pero siempre, me preguntes ¿qué hacemos?, ¿cuáles son los planes? Por favor, amor, tú decides, no me preguntes, soy libra, no me gusta que me estén preguntando a cada rato", precisó.