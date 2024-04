Yaco Eskenazi sorprendió al 'Flaco' Granda en su cumpleaños: "El mejor narrador"

El 'Flaco' Granda aclaró que Yaco es muy amigo suyo y cuando se refirió a él como "miserable" cuando no le trajo algún recuerdo de Disney, todo se trató de una broma que ambos se hacen en el programa que trabajan. El exchico reality le aseguró que no tiene nada que disculparse, pues sabe perfectamente que todo se trató de un juego. "No acepto tus disculpas porque no tienes nada de qué disculparte", agregó.